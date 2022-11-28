Венгрия намерена наладить сотрудничество с Азербайджаном в области ВИЭ

Источник: Агентство международной информации Trend

Как для Азербайджана, так и для Венгрии переход на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является приоритетом и важной задачей.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, передает Day.Az.

"У нас уже есть динамично развивающееся двустороннее сотрудничество в области энергетики, и наша цель - расширить его и на возобновляемые источники энергии. С февраля 2020 года между нашими странами действует Рабочая группа по вопросам энергетики. Здесь мы сосредоточимся, среди прочего, на таких областях, как экологичные решения, энергоэффективность и управление водными ресурсами, где венгерские компании предлагают инновационные технологии и ноу-хау, которыми мы готовы поделиться", - сказал посол.

Торма отметил, что проекты реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана также открывают большие возможности для сотрудничества в области ВИЭ.

"Естественно, в свете сегодняшнего энергетического кризиса в Европе важность инвестиций в "зеленую" энергетику и энергоэффективность в Венгрии еще больше возросла. Среди других мер и планов министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто недавно объявил, что Венгрия присоединится к проекту по поставке "зеленой" электроэнергии из Азербайджана в Грузию и Румынию", - сказал он.