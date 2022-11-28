Объем товарооборота Азербайджана с основными торговыми партнерами значительно вырос

Товарооборот Азербайджана с 10 странами - основными торговыми партнерами в январе - октябре 2022 года составил 34,351 миллиарда долларов (рост за год на 83,74 процента, или 15,655 миллиарда), сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ведомства, Италия в указанный период сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом на уровне 17,354 миллиарда долларов (рост за год на 147,08 процента). Далее следуют: Турция - более 5,057 миллиарда долларов (рост за год на 44,61 процента) и Россия - 2,867 миллиарда долларов (рост за год на 22,29 процента).

Сравнительная таблица топ-10 торговых партнеров Азербайджана:

Январь - октябрь 2022 года Январь - октябрь 2021 года Страны Товарооборот (тыс. $) Удельный вес (%) Страны Товарооборот (тыс. $) Удельный вес (%) Италия 17 354 039,78 37,48 Италия 7 023 636,56 26,83 Турция 5 057 994,81 10,92 Турция 3 497 727,24 13,36 Россия 2 867 784,82 6,19 Россия 2 345 140,95 8,96 Индия 1 767 207,22 3,82 Китай 1 444 733,28 5,52 Китай 1 745 859,45 3,77 Германия 952 540,64 3,64 Израиль 1 538 566,49 3,32 Украина 784 402,99 3 Греция 1 373 056,20 2,97 Хорватия 753 051,45 2,88 Великобритания 980 313,36 2,12 Израиль 645 915,77 2,47 Хорватия 963 667,52 2,08 Испания 624 955,43 2,39 Германия 702 585,35 1,98 Грузия 623 263,54 2,38

В отчетный период больше всего продукции Азербайджан импортировал из России - на 2,148 миллиарда долларов (удельная доля в общем импорте - 18,54 процента). Далее следуют: Турция - 1,833 миллиарда долларов (15,83 процента), Китай - 1,693 миллиарда долларов (14,61 процента), Германия - 517,125 миллиона долларов (4,46 процента) и Казахстан - 416,049 миллиона долларов (3,59 процента).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-октябре 2022 года вырос на 76,8 процента, или 20,12 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 26,182 миллиарда до 46,299 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 34,711 миллиарда долларов, что на 17,863 миллиарда долларов (в два раза) превышает показатель января - октября 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,97 процента против 64,35 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,254 миллиарда долларов, или на 24,15 процента - с 9,333 миллиарда до 11,587 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,03 процента против 35,65 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении более чем на 15,6 миллиарда долларов, или более чем втрое - до 23,123 миллиарда долларов против 7,515 миллиона долларов в январе - октябре 2021 года.