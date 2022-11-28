Завершено строительство мобилизационного городка в промпарке "Экономическая зона Аразской долины"

Завершено строительство мобилизационного городка в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", охватывающем территорию в 200 гектаров в Джебраильском районе и созданном с целью возрождения Карабаха, развития его промышленного потенциала,

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как отмечается, создана необходимая социальная инфраструктура.

"Работы, проводимые в индустриальном парке, создадут дополнительные возможности для реинтеграции региона в экономику страны, будут способствовать развитию местного производства, а также повышению уровня занятости населения", - говорится в публикации.