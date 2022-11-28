https://news.day.az/economy/1515025.html Микаил Джаббаров назвал объем выданных госфондом льготных кредитов
Микаил Джаббаров назвал объем выданных госфондом льготных кредитов
Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе-октябре 2022 года профинансировал 2 195 инвестиционных проектов.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации говорится, что всего Фондом выданы 105,6 миллиона манатов льготных кредитов.
"99,9 процента льготных кредитов по количеству проектов и 98,1 процента по сумме кредитов выданы микро-, малым и средним предприятиям", - пишет министр.
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