Микаил Джаббаров назвал объем выданных госфондом льготных кредитов

Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе-октябре 2022 года профинансировал 2 195 инвестиционных проектов.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что всего Фондом выданы 105,6 миллиона манатов льготных кредитов.

"99,9 процента льготных кредитов по количеству проектов и 98,1 процента по сумме кредитов выданы микро-, малым и средним предприятиям", - пишет министр.