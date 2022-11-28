https://news.day.az/economy/1515066.html Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги «Баксол» - ФОТО - ВИДЕО
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги «Баксол» - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на очередном участке (1 100 м) дороги "Баксол" в Бинагадинском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госагентстве.
В рамках проведенных работ было уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади более 15 тыс. м².
Аналогичные работы проведены и на другом участке дороги "Баксол" протяженностью 1 400 метров.
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