Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги «Баксол»

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонтные работы на очередном участке (1 100 м) дороги "Баксол" в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госагентстве.

В рамках проведенных работ было уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади более 15 тыс. м².

Аналогичные работы проведены и на другом участке дороги "Баксол" протяженностью 1 400 метров.