Реинтеграция Карабаха позитивно характеризует устойчивое развитие экономики Азербайджана

Для надежного и устойчивого обеспечения продовольственной безопасности страны, увеличения бюджетных ресурсов, стимулирования аграрного сектора, развития ведущих отраслей сельского хозяйства в государственном бюджете 2023 года предусмотрены средства в размере 1,2 миллиарда манатов. Это на 20,5 процента больше, чем в 2022-м, и на 32 процента больше, чем в 2021 году.

Такие цифры приведены в проекте Государственного бюджета на 2023 год.

Одной из основных задач, поставленных главой государства с точки зрения продовольственной безопасности, является решение вопроса самообеспечения страны зерном. Зерно - это стратегический продукт, и от уровня зернового резерва во многом зависит устойчивость продовольственной безопасности страны в целом. В текущем году в Азербайджане собрано 1,9 миллиона тонн урожая пшеницы, что на 2,8 процента больше, чем в 2021-м. При этом, наша страна импортирует ежегодно около 1,3 миллиона тонн зерна. В целом Азербайджан на почти 60 процентов удовлетворяет свои потребности в зерне за счет внутреннего производства. Однако следует учесть, что только четверть этого объема - продовольственная пшеница, остальные же объемы приходится импортировать. Поэтому главной целью на сегодня является увеличение внутреннего производства зерна.

Наложение друг на друга в мировой экономике инфляции спроса и предложения сегодня создало продовольственную проблему в некоторых странах. Однако негативной тенденции в отношении продовольственной безопасности в Азербайджане нет, сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики Аслан Азимзаде.

По его словам, наоборот, процесс реинтеграции в экономику страны после 44-дневной Отечественной войны территорий, освобожденных от оккупации, очень позитивно характеризует устойчивое развитие экономики Азербайджана во всех направлениях. У Карабахского региона и Восточного Зангезура в этом плане высокий потенциал. Так, по предварительным оценкам, на освобожденных территориях имеется более 250 тысяч гектаров плодородных земель. В частности, очень благоприятные условия для земледелия создают богатые водные ресурсы, отметил наш собеседник.

"В целом, устойчивый уровень продовольственной безопасности в Азербайджане всегда был и остается одним из главных приоритетов государства. Кроме того, важным вопросом является не традиционная форма производства зерна, а зерноводство, основанное на принципах новейших инновационных технологий. На мой взгляд, вовлечение в производство нано- и биотехнологий в этой сфере может многократно увеличить производительность, что, в свою очередь может в определенной степени минимизировать импорт и обеспечить более устойчивое развитие продовольственной безопасности. Конечно, считаю, что для этого необходимо привлечь прямые инвестиции. Прямые инвестиции обеспечивают и трансферт передовых технологий, что будет способствовать повышению производительности в конкретной сфере.

Также считаю важным стимулировать и внутренние инвестиции. В частности, предоставление кредитов по более низкой процентной ставке - под 0-1 процент в сферы с рентабельностью 2-3 процента (как, например, сельское хозяйство), может более эффективно стимулировать внутренние инвестиции", - сказал азербайджанский экономист.