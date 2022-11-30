Сотни международных организаций хотят восстанавливать Карабах

На сегодня для участия в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана принято свыше 1,4 тысячи заявок.

Об этом сказали Day.Az в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.

Согласно информации, из общего числа 400 заявок приходится на международные организации.

"Для инвесторов, которые будут работать в Карабахе готовится дополнительный пакет льгот", - сказали в агентстве.

Было также отмечено, что из общего числа международных заявок 20 приходятся на долю российских компаний.

"Нашим агентством ведутся работы по привлечению на рынок Азербайджана таких крупных российских компаний, как "Белая дача" и "Технониколь". С руководством этих организаций были проведены встречи как в Баку, так и в некоторых городах России в кулуарах различных мероприятий", - сказали в агентстве.

Напомним, что ранее дочернее предприятие российского ПАО "Абрау-Дюрсо" - ООО "АзАбрау" стало победителем инвестиционного конкурса на приобретение государственной доли в ООО "Шеки Шараб". Таким образом, ПАО вышло на азербайджанский рынок.