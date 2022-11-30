Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном значительно вырастут

В январе - октябре этого года железнодорожные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном составили 950 тысяч тонн (рост в восемь раз), а 96 процентов этих грузов пришлись на долю транзитных перевозок.

Об этом сообщили Day.Az в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Express".

"Современные геополитические реалии приводят к изменению логистической карты на евразийском пространстве и изменению направления грузопотоков. Страны Центральной Азии уже начали пользоваться транзитными возможностями, предлагаемыми Азербайджаном, для обеспечения выхода на мировые рынки. Крупные грузовладельцы и логистические компании из этих стран все чаще выбирают Азербайджан в качестве транзитного маршрута", - сказали в ООО.

Было отмечено, что грузоперевозки в направлении Казахстана выросли в восемь раз со 125 тысяч тонн до 950 тысяч.

"Можно прогнозировать, что к концу нынешнего года этот показатель вырастет в 9-10 раз", - сказали в ООО.

Отметим, что грузы из Казахстана транспортируются по двум маршрутам - через Каспийское море и через пограничный переход Самур - Ялама.