Сектор ВИЭ обладает большими перспективами в Азербайджане

Азербайджан для Германии является самым важным экономическим партнёром на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом 30 ноября сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на презентации эксклюзивного издания "Market Analysis Azerbaijan 2022-2023".

По его словам, в плане энергетического сотрудничества с Азербайджаном Германия, в первую очередь, заинтересована в секторе возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан является важным партнером не только в нефтегазовой сфере, но и в области ВИЭ, у которой большое будущее в Азербайджане", - сказал посол.

Он подчеркнул, что в настоящее время для Германии важен потенциал сотрудничества с Азербайджаном как в сфере энергетики, так и в логистике и торговле.