Названо число активных пользователей «зеленого коридора» таможенного комитета Азербайджана

Государственный таможенный комитет зарегистрировал 1,14 тысячи участников (предпринимателей) "зеленого коридора".

Об этом сказал в среду начальник управления таможенных платежей ГТК Азербайджана Тариэль Алвердиев в ходе форума на тему "Торговля и экспорт", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 790 предпринимателей являются активными пользователями "зеленого коридора", 284 - экспортеры, а 580 - импортеры.

"Хочу также отметить, что с начала 2022 года 20 процентов импортированных в Азербайджан товаров были освобождены от таможенных сборов", - сказал Алвердиев.

Также он сказал, что с первого января планируется запустить новые правила регистрации товаров на платфоме e-customs.