Ввоз в Азербайджан этих товаров будет освобожден от таможенных сборов

В ближайшее время ожидается освобождение от таможенных сборов ввоза в страну некоторых видов сырья, используемого в производстве.

Об этом сказал в среду начальник управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Тариэль Алвердиев в ходе форума на тему "Торговля и экспорт", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ожидается также реализация нескольких инициатив, направленных на развитие предпринимательской деятельности.

"В рамках стратегии социально-экономического развития Азербайджана до 2026 года нашим комитетом разработана новая программа "Новая таможня, взгляд в будущее". В этой программе определены пять приоритетных направлений, в том числе развитие бизнеса. Так, например, на сегодняшний день на портале e-customs при использовании авансового платежа предприниматель не мог использовать его в погашении таможенных задолженностей или платежей. Решение этой проблемы нашло отражение в вышеуказанной программе и с первого января ожидается запуск данной программы", - добавил он.