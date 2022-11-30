Азербайджан может экспортировать в Китай мясную продукцию

В январе - октябре 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил 240 миллионов долларов (рост на 20 процентов).

Об этом сказал в среду советник посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Ма Чи в ходе панельной сессии на тему "Торговля и экспорт", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, основная продукция приходится на долю сырой нефти и химических товаров.

"Мы приглашаем азербайджанских предпринимателей на ежегодно проводимые выставки. Отмечу, что эти выставки являются отличным способом выхода на наш рынок. В последний раз в нашей выставке приняли участие 2,8 тысячи предпринимателей из 145 стран", - сказал он.

Ма Чи сообщил, что Китай приветствует расширение торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

"Учитывая огромный потребительский рынок Китая, считаю, что Азербайджан имеет большой потенциал экспортировать в Китай мясную продукцию. Так, например, Бразилия в январе-октябре 2022 года экспортировала 1,7 миллиона тонн мяса (на 8,1 миллиарда долларов)", - отметил он.

Также, по словам советника посла, Азербайджан имеет хороший потенциал вкладывать инвестиции в производство.

"Конечно, мы это направление рассматриваем на взаимной основе и работы в этом направлении ведутся. Считаю также важным расширение электронной коммерции между странами. Так, например, оборот Китая посредством электронной коммерции в годовом выражении составляет 220 миллиардов долларов. Считаю, что Азербайджан может воспользоваться этим и привлечь в экономику страны большой поток валюты", - сказал он.