Азербайджан и Пакистан обсуждают освобождение ряда видов товаров от таможенных сборов

Азербайджан и Пакистан ведут переговоры по освобождению некоторых видов товаров от таможенных сборов.

Об этом сказал в среду президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Джаваид Бхатти в ходе панельной сессии на тему "Зарубежные рынки и доступ к ним", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал для увеличения взаимного товарооборота и на сегодняшний день ведутся переговоры по обеспечению доступа товаров Азербайджана на рынок Пакистана.

"Здесь речь идет о текстильной продукции и некоторых других видах товаров. Также планируется освободить некоторые виды товаров, в том числе хлопковую и косметическую продукцию, от таможенных сборов. В области сельскохозяйственной продукции отмечу, что рынок Пакистана открывает большие возможности для Азербайджана в направлении экспорта чая, шоколада", - сказал Бхатти.

По его словам, ведутся переговоры о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности.

"Недавно прошла встреча, где были обсуждены вопросы упрощения товарооборота, а также денежных переводов между двумя странами", - сказал он.

Президент PAKAZCHAM отметил, что в ближайшее время ожидается визит пакистанских предпринимателей в секторе строительства в Азербайджан.

"Кроме того, отмечу, что между Азербайджаном и Пакистаном ведется тесное сотрудничество в области транспорта и транзита", - сказал он.