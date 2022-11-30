Азербайджан является важным торговым узлом в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом 30 ноября сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на презентации эксклюзивного издания "Market Analysis Azerbaijan 2022-2023".

По его словам, растущее значение Азербайджана как торгового узла объясняется изменением торговых путей, которые ранее проходили почти исключительно через Россию, а теперь смещаются на юг.

Хорлеман отметил, что торговые пути через Южный Кавказ важны не только для Азербайджана, но и для Германии и Европы в целом. Европа является важным рынком для Азербайджана, и именно поэтому в Германии и в целом в Европе считают важным создать наилучшие условия для увеличения торговли, а также наращивания немецких инвестиций в Азербайджан.

"Я просмотрел анализ рынка и увидел, что 95 процентов немецких компаний, которые приняли участие в данном анализе, подтвердили приверженность работе с Азербайджаном", - сказал посол.