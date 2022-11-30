Азербайджан - лидер среди стран СНГ по защите прав собственности

В глобальном рейтинге стран по уровню защиты прав собственности (International Property Rights Index, IPRI) Азербайджан в 2022 году лидирует среди стран СНГ, передает Day.Az.

В докладе отмечено, что страна набрала 5,04 балла.

Чем выше балл, тем лучше в стране защищены права собственности. Максимальное значение - 10, минимальное - 0.

Средний глобальный балл IPRI этого года составляет 5,19, что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

Среди стран СНГ Азербайджан обогнал Армению (63-е место), Казахстан (75-е место), Россию (85-е место), Молдову (95-е место), Украину (105-е место). Грузия оказалась на 72-м месте, Турция на 81-м месте.

Возглавили рейтинг Финляндия, Сингапур и Швейцария, замкнула Венесуэла.