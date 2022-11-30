«Adore Kompani» получила награду как «Самый успешный бизнес года»

Произошедшие за последние 2 года позитивные изменения в "Adore Kompani" не остались без внимания Организации Дубайского Института Бизнеса, и за эти успешные достижения компания была удостоена награды "Самый успешный бизнес года", вручаемой известным на международном уровне журналом "International Business", выпускаемым вышеупомянутой организацией.

Обладающая международным престижем награда была вручена директору "Adore Kompani" Нармин Исмаиловой на церемонии награждения в Дубае - выступившая на мероприятии Н.Исмаилова выразила благодарность организаторам за награждение.

Н.Исмаилова отметила, что компания представляет продукцию более 400 брендов в Азербайджане, подчеркнув, что одной из целей "Adore Kompani" является скорейшее начало работы сети в ряде стран мира.

Отметим, что в церемонии награждения, где были представлены различные международные компании, от Азербайджана участвовала только "Adore Kompani".