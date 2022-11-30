https://news.day.az/economy/1515686.html ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан
ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан
ЛУКОЙЛ приостанавливает экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан, передает в среду Day.Az со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, компания с декабря прекратит экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в связи с западными санкциями и направит их в систему Каспийского трубопроводного консорциума.
"Российская нефть не будет поставляться через из БТД, причина - санкции", - сказал один из источников. Другие источники заявили, что решение было принято западными акционерами БТД.
Отметим, что с 5 декабря вступает в силу запрет европейским клиентам покупать и транспортировать российскую нефть.
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