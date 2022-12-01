С помощью спутника Azersky подготовлены карты по агросектору

С помощью услуг спутника Azersky в стране, в частности по сельскохозяйственному сектору, были осуществлены подготовка карты посевов, закладка оливковых и фундуковых садов, выбор подходящих земель для создания крупных пчеловодческих хозяйств, мониторинг орошения хлопковых полей.

Об этом сказал в четверг председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов на конференции, посвященной итогам реализации государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения Земли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, также были реализованы крупные проекты по оценке посевных площадей.

"На освобожденных от оккупации территориях с использованием спутниковых снимков проведена работа по созданию рыбных хозяйств, установке тепличных комплексов, определению благоприятных территорий для создания агропарков", - сказал он.

Асадов отметил, что в целом для реализации программы было предусмотрено 99 мероприятий по девяти направлениям, за которые отвечали 32 государственных предприятия.

"Они активно участвовали в процессе. В частности, наибольших результатов добились министерство сельского хозяйства, министерство экологии и природных ресурсов", - добавил он.

Отметим, что по итогам государственной программы, охватывающей 2019-2022 годы, с использованием спутниковых снимков "Азеркосмосом" совместно с местными государственными структурами и образовательными учреждениями было реализовано более 400 проектов.