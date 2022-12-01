Планируется освобождение субъектов МСБ от налогов на семь лет

В Азербайджане субъекты малого и среднего бизнеса планируется освободить от налогов на семь лет.

Об этом сказал в четверг министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии открытия международного мероприятия на тему "Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и зеленый рост", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане является приоритетным направлением.

"Создание сильного сектора предпринимательства на фоне глобальных экономических вызовов способствует дальнейшему развитию страны. Также хочу отметить, что высокие цены на энергоресурсы способствуют привлечению в страну иностранной валюты и укрепляют макроэкономические показатели", - сказал министр.

Он отметил, что основными механизмами развития бизнеса являются поддержка предпринимательства со стороны государства, поощрения и льготные кредиты.

"Кроме того, у нас упрощены процедуры отчетности бизнеса. Наша страна достигла высоких показателей в Doung Business. Планируется расширить возможности бизнеса, в частности освободив субъекты МСБ от налогов на семь лет", - сказал министр.

Сегодня, по словам Джаббарова, число субъектов МСБ в стране составляет 850 тысяч.

"Этому способствовали поддержка МСБ со стороны государства, а также обеспечение прозрачности и снижение налоговых сборов", - отметил он.

Министр сказал, что в 2021 году экспорт ненефтяной продукции субъектами МСБ составил 66 процентов.

"Ежегодно производство и экспорт ненефтяной продукции субъектами МСБ растут по всем индикаторам. Правительство продолжит их поддержку", - отметил он.