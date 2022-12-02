Милли Меджлис принял новый закон в сфере предпринимательства

Парламент Азербайджана принял новый законопроект в сфере предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства".

Данный законопроект в соответствии с пунктом 10 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики регулирует отношения в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства, определяет формы и методы государственной поддержки, оказываемой субъектам МСП. Он состоит из 5 глав и 15 статей.

После обсуждений законопроект был вынесен ​​на голосование и принят в третьем чтении.