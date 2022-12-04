Поставки природного газа из Азербайджана по ТАР достигают почти 60%

Поставки природного газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), проходящему через Турцию, Грецию и Албанию, в настоящее время достигают почти 60%.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала 3 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции "Rome MED - Mediterranean Dialogues" в Риме.

"Поставки природного газа из Азербайджана по ТАР, проходящему через Турцию, Грецию и Албанию, в настоящее время достигают почти 60%. Потенциал региона огромен, и он может внести вклад в энергетическую безопасность Европы на этом этапе кризиса не только в отношении природного газа, но и разработки и обмена новыми устойчивыми, удобными и доступными источниками энергии", - заявила Мелони.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

С начала коммерческой эксплуатации по TAP безопасно транспортировано более 18 миллиардов кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию.