Спрос на нефть из Азербайджана будет увеличиваться

Источник: Агентство международной информации Trend

Введенный ЕС потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Первоначальные ограничения касаются только поставок нефти из России морским путем, в то время как с 5 февраля будет установлен лимит на нефтепродукты. Однако эмбарго не распространяется на импорт российской нефти, поступающей в ЕС по трубопроводам. Экспорт по нефтепроводу "Дружба" пока сохраняется.

Как заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, запрет распространяется на более чем две трети импорта российской нефти, поступающей вблок.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем обзоре рынка отметило, что, прежде чем запрет вступит в силу, ЕС необходимо найти дополнительные 1,3 миллиона баррелей в день на морские и трубопроводные объемы. В то же время МЭА также прогнозирует сокращение добычи нефти в России на 1,4 миллиона баррелей в день в следующем году.

Таким образом, этот ценовой предел создал многочисленные неопределенности и логистические проблемы для глобального энергетического рынка.

Как сказал Trend Аллан Мастард, соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Transcasian Resources, бывший посол США в Туркменистане, еще неизвестно, окажут ли ограничения какое-либо влияние на цены, передает Day.Az.

"Говоря в целом, эмбарго нарушает привычные торговые потоки, поэтому, естественно, цены имеют тенденцию к росту. Имейте в виду, что эмбарго на продукты переработки вступает в силу только 5 февраля. Что касается нефтяного эмбарго, которое вступило в силу 5 декабря, то еще неизвестно, приведет ли это к сокращению предложения на рынке. Если предложение исчезнет с рынка, влияние на продукты переработки будет зависеть от того, поступят ли на рынок альтернативные поставки (например, от ОПЕК или других стран), чтобы восполнить потери нефти", - сказал он.

Как отметил Мастард, это не окажет никакого влияния на переработку до тех пор, пока не будет зафиксировано фактического сокращения поставок, что приведет к сокращению использования переработки.

"Если это произойдет, я бы ожидал, что цены вырастут. Речь идет о вытеснении на рынке и способности других стран или компаний компенсировать разницу, что типично для эмбарго", - пояснил он.

Что касается влияния на экспорт азербайджанской нефти, то, как отметил Мастард, спрос на азербайджанскую нефть будет увеличиваться

"Такая последовательность событий оправдывает дальновидные инвестиции в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Южный газовый коридор (ЮГК), и, на мой взгляд, оправдывает дополнительные инвестиции в аналогичную инфраструктуру, которая позволит увеличить экспорт углеводородов Каспийского бассейна на Запад", - сказал он.

Мастард отметил, что хотя внедрение возобновляемых источников энергии, которое также предусмотрено в стратегии Азербайджана на предстоящие годы, происходит быстро, оно не сможет полностью заменить углеводороды еще как минимум тридцать лет, а Европа тем временем не хочет ни замерзать зимой, ни приостанавливать свое производство.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета, с января по октябрь 2022 года из Азербайджана было экспортировано почти 22 682 798 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 17,180 миллиарда долларов по сравнению с 23 800 444 тоннами (11,220 миллиарда долларов) за аналогичный период 2021 года.

Таким образом, выручка Азербайджана от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов увеличилась на 53,1 процента в годовом исчислении.

Доля сырой нефти и нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана за отчетный период составила 49,49 процента по сравнению с 66,59 процента годом ранее.