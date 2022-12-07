https://news.day.az/economy/1517373.html Возбуждено дело против "Азтелеком" и "Бакинской телефонной связи"
Возбуждено дело против "Азтелеком" и "Бакинской телефонной связи"
Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджана возбудила дело против "Азтелеком" и "Бакинской телефонной связи", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госслужбу.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре