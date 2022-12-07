Возбуждено дело против "Азтелеком" и "Бакинской телефонной связи"

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджана возбудила дело против "Азтелеком" и "Бакинской телефонной связи", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госслужбу.

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