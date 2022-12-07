Предприниматели российского региона нацелены на рынок Азербайджана

В офисе представительства Российского экспортного центра в Азербайджане состоялась встреча с делегацией деловых кругов Новгородской области (РФ), прибывшей с бизнес-миссией в Азербайджан во главе с заместителем директора регионального Центра поддержки экспорта Дарьей Янвельдт.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, торговый представитель Руслан Мирсаяпов подробно рассказал на встрече о финансовых и нефинансовых инструментах поддержки экспортеров, перспективных направлениях сотрудничества, особенностях сертификации продукции, а также подчеркнул важность участия в специализированных выставках, проводимых в Азербайджане.

В свою очередь, Дарья Янвельдт отметила, что экспорт Новгородской области в Азербайджан составляют в основном пиломатериалы и удобрения. Кроме того, она дополнительно представила продукцию ряда новгородских компаний в сфере производства детской продукции и товаров для дома, подчеркнув высокий экспортный потенциал компаний.

Отметим, что в состав делегации вошли представители ООО "ТД Трейд Репаблик", ООО "Алмаз" и ООО "Олес Трейд".