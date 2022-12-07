ООН продолжит поддержку Азербайджана в "зеленой" трансформации экономики

ООН продолжит оказывать поддержку Азербайджану в "зеленой" трансформации экономики.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в среду заместитель постоянного координатора ООН Канако Мабучи в ходе презентации отчета "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту".

По ее словам, Азербайджан уже добился значительных успехов в развитии "зеленой" экономики.

"Азербайджан объявил о своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году. Страна также обязалась сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2050 году. В отчете "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту" содержится призыв к ускорению мер на пути к "чистому" росту", - сказала она.

Мабучи подчеркнула, что ООН готова поддержать Азербайджан в выполнении его обязательств по Парижскому соглашению.

"От имени делегации ООН в стране я выражаю поддержку шагам, предпринятым Азербайджаном в этом направлении. Мы продолжим прочное партнерство и окажем поддержку ускорению процесса достижения целей устойчивого развития Азербайджана. Мы придерживаемся взятых на себя обязательств", - сказала она.