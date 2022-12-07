https://news.day.az/economy/1517480.html Продукция азербайджанских МСП представлена на международной выставке в Джидде - ФОТО
Продукция азербайджанских МСП представлена на международной выставке в Джидде - ФОТО
В Джидде (Саудовская Аравия) проходит международная сельскохозяйственная и продовольственная выставка.
Как сообщили в среду Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в мероприятии участвует делегация во главе с председателем правления Агентства Орханом Мамедовым.
На выставке представляется продукция также азербайджанских предпринимателей.
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