Продукция азербайджанских МСП представлена на международной выставке в Джидде

В Джидде (Саудовская Аравия) проходит международная сельскохозяйственная и продовольственная выставка.

Как сообщили в среду Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в мероприятии участвует делегация во главе с председателем правления Агентства Орханом Мамедовым.

На выставке представляется продукция также азербайджанских предпринимателей.

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