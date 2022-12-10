Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого декабря повысилась на 1,42 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,49 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,31 доллара - до 76,56 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,26 доллара, составив 42,17 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого декабря выросла на 1,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 77,63 доллара за баррель.