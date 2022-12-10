Италия получит больше азербайджанского газа

С начала коммерческой эксплуатации 31 декабря 2020 года по сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) транспортированы 18,5 миллиарда кубометров газа, из которых почти 16 миллиардов кубометров пришлись на Италию.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Sole 24 Ore управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

"По состоянию на 2022 год ожидается, что TAP транспортирует в Италию почти 10 миллиардов кубометров, что на 3 миллиарда кубометров больше, чем в 2021 году (7 миллиардов кубометров)", - отметил он.

Скьеппати добавил, что за последние несколько месяцев через ТАР на приемный терминал Мелендуньо в Апулии поставлялись 25-28 миллионов кубометров газа в сутки.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.