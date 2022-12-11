Назван рост числа трудовых договоров в Азербайджане за последние годы

Число официальных трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,74 миллиона.

Об этом сказали Day.Az в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

По данным источника, с 2019 года число трудовых договоров выросло на 339,553 тысячи - до 1 741 468.

"Число трудовых договоров в ненефтном секторе за последние три года выросли на 287,572 тысячи - до 827,494 тысячи", - сказали в ГНС.

Отметим, что по состоянию на первое декабря 2022 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6,7 процента по сравнению с началом года и составило 709,557 тысячи, а число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло на 13,2 процента - до 39,257 тысячи.