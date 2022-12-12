https://news.day.az/economy/1518670.html Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан
Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан
Делегация Тюменской области РФ планирует посетить Азербайджан с бизнес-миссией.
Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области"
"24-26 января 2023 года Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" организует бизнес-миссию в Азербайджан", - говорится в сообщении Центра.
В сообщении отмечается, что цель бизнес-миссии - организация деловых переговоров с потенциальными покупателями.
Кроме того, запланированы встречи в Торговом представительстве и представительстве АО "Российский экспортный центр" в Азербайджане.
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