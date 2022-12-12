Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут: рынки оценивают перспективы сокращения добычи сырья в России. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,57% - до 76,53 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до 71,62 доллара.

В понедельник утром стоимость нефти растет, пока инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения добычи нефти Россией в ответ на введение потолка цен.

Рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что риск сокращения добычи Россией может оказать "свежую поддержку рынку в преддверии сложного 2023 года".

Кроме того, в четверг сообщалось, что энергетическая компания TC Energy остановила прокачку нефти по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США, после утечки нефти в американском штате Небраска. Так, по данным агентства Рейтер, свыше 14 тысячей баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас. Также рынки реагируют на постепенное ослабление коронавирусных ограничений в Китае, что, в свою очередь, повышает спрос на "черное золото".