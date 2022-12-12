https://news.day.az/economy/1518721.html Венгрия подпишет соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана
Венгрия подпишет соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 декабря подпишет соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию по подводному кабелю на дне Черного моря.
Как сообщил в понедельник пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, заключение четырехсторонней договоренности состоится в Бухаресте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Виктор Орбан подпишет это соглашение 17 декабря в Бухаресте", - процитировало Хаваши венгерское информационное агентство MTI.
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