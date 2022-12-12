ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведет работы по трансформации железных дорог

На сегодняшний день в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведутся работы по трансформации железных дорог.

Об этом сказал журналистам в понедельник председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, планируется полностью реформировать железные дороги, а также корпоративное управление.

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