https://news.day.az/economy/1518729.html ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведет работы по трансформации железных дорог - Ровшан Рустамов
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведет работы по трансформации железных дорог - Ровшан Рустамов
На сегодняшний день в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведутся работы по трансформации железных дорог.
Об этом сказал журналистам в понедельник председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, планируется полностью реформировать железные дороги, а также корпоративное управление.
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