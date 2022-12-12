Назван прогнозируемый объем грузоперевозок ж/д транспортом Азербайджана

Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом Азербайджана до конца года ожидается на уровне 18,5 миллиона тонн.

Об этом сказал журналистам в понедельник председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в 2021 году этот показатель составил 15 миллионов тонн, а за 11 месяцев 2022 года - 17 миллионов тонн.

"Также наблюдается значительный рост транзитных перевозок как в направлении Север-Юг, так и Восток-Запад", - добавил он.