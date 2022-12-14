ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2022 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

По прогнозу ОПЕК, в 2022 году показатель будет в среднем на уровне 700 тыс. баррелей, что на 27 тыс. баррелей меньше, чем год назад. Прогноз по темпам роста по сравнению с предыдущим прогнозом был снижен на 21 тыс. баррелей.

Согласно отчету, в 2023 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в стране прогнозируется на уровне 800 тыс. баррелей. Это также означает увеличение на 59 тысяч баррелей в год, что на 10 тысяч баррелей больше прогнозируемого показателя в десять раз.