Продвижение женщин-предпринимателей - один из приоритетов

Поощрение женщин к самозанятости и предпринимательской деятельности, поддержка развития женского предпринимательства являются одними из приоритетных направлений деятельности Агентства по развитию МСБ.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей и комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству на тему "Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы" председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов.

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