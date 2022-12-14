https://news.day.az/economy/1519474.html Значимость Азербайджана для ЕС и дальше будет расти - посол Германии
Значимость Азербайджана для ЕС и дальше будет расти - посол Германии
Азербайджан стал еще более важным игроком для Европы с началам войны в Украине.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман в ходе лекции в университете ADA на тему: "Председательство Германии в "Большой семерке (G7)" в 2022 году".
По его мнению, значимость Азербайджана для стран ЕС и дальше будет расти.
"Азербайджан может наращивать потенциал не только в углеводородах, но и в "зеленой энергетике". Потенциал "зеленой" электроэнергии в Азербайджане очень высок", - отметил посол.
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