Платежная система Revolut заработала в Азербайджане

Британская финансово-технологическая компания Revolut запустила в Азербайджане упрощенную версию своего приложения - Revolut Lite.

Как сообщает в среду Day.Az, упрощенная версия приложения предоставит азербайджанским пользователям возможность переводить деньги в более чем 50 стран в 30 различных валютах.

Отметим, что ежедневный лимит денежных переводов составляет две тысячи долларов, а еженедельный - четыре тысячи долларов.

Как сообщал ранее Trend источник на финансовом рынке, при переводе денежных средств между клиентами Revolut комиссия взиматься не будет, однако при переводе на карты или счета других банков или платежных систем будет применяться комиссия в размере одного процента. Минимальная сумма перевода не должна быть меньше одного доллара.