В регионах Азербайджана повысились цены на аренду жилья

На новогодние праздники в последние годы наблюдается поток из столицы - Баку в регионы страны с целью отдыха.

Как передает Day.Az, эксперт по недвижимости Пюнхан Исмаилов сообщил Trend, что в районах страны цены на аренду жилья в праздничные дни примерно вдвое выше, чем в обычные дни.

"Так, если в обычные дни цена суточной аренды дома в Исмаиллы составляла 50 манатов, то в новогодние праздники это 100-200 манатов, так как повышается спрос", - сказал он.

Эксперт по недвижимости Рамиль Османлы сказал Trend, что повышение цен на аренду жилья в основном начинается ближе к концу декабря.

"На новогодние праздники ожидается повышение суточной аренды жилья в регионах, благоприятных для зимнего туризма. Такая ситуация будет наблюдаться до середины января. Это тенденция, которая сохраняется в течение многих лет. Цены на аренду варьируют в зависимости от условий жилья", - отметил он.