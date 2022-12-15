Названо число действующих в Азербайджане европейских компаний

На данный момент в Азербайджане функционирует более 400 европейских компаний.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2022 года.

Михалко отметил, что компании из ЕС содействуют созданию новых рабочих мест в Азербайджане.

"Европейские компании стимулируют создание новых рабочих мест, в Азербайджане были созданы до 2000 новых рабочих мест при поддержке компаний из ЕС", - подчеркнул он.

Он также отметил, что в следующем году ЕС планирует продолжить инвестировать в сферы агробизнеса и туризма Азербайджана.