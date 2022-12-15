В Баку и на Абшероне пройдут новогодние ярмарки "Из села в город"

С 17 по 30 декабря министерством сельского хозяйства Азербайджана будут организованы ярмарки "Из села в город" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом сообщили Day.Az в четверг в министерстве.

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