https://news.day.az/economy/1519742.html В Баку и на Абшероне пройдут новогодние ярмарки "Из села в город"
В Баку и на Абшероне пройдут новогодние ярмарки "Из села в город"
С 17 по 30 декабря министерством сельского хозяйства Азербайджана будут организованы ярмарки "Из села в город" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Об этом сообщили Day.Az в четверг в министерстве.
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