Узбекистан и Азербайджан тесно сотрудничают в сфере инновационных госуслуг

Узбекистан тесно сотрудничает с Азербайджаном в сфере инновационных государственных услуг.

Об этом сказал министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкуров во время выступления на международном форуме "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В начале выступления Ташкуров поздравил с 10-летием азербайджанскую службу ASAN (Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана при Президенте АР).

"Узбекистан тесно сотрудничает с ASAN и обменивается опытом в сфере инновационных государственных услуг. Система электронного правительства, внедрение инновационных технологий в Узбекистане вышла на новый уровень.

Он отметил, что на данный момент правительство Узбекистана предпринимает шаги для развития сферы государственных услуг. Так например, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял стратегию на 2022-2026 годы по упрощению и ускорению предоставления государственных услуг гражданам страны.