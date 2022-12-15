Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Азербайджан в ноябре перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в четверг министерством энергетики страны, передает Day.Az.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в ноябре составляла 550 тыс. баррелей. Согласно решению, принятому на 33-м министерском заседании ОПЕК+, квота Азербайджана по добыче нефти в ноябре была определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Таким образом, республика перевыполнила свои обязательства.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в ноябре в Азербайджане составил 669 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 119 тыс. баррелей.

Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ на декабрь также сохранена на уровне 684 тыс. баррелей.