https://news.day.az/economy/1519790.html Азеркосмос обеспечил спутниковым интернетом ЮКГ
Азеркосмос обеспечил спутниковым интернетом ЮКГ
Азербайджанский участок Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) обеспечен спутниковым интернетом.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на SOCAR Midstream Operations.
По данным источника, в этой связи между SOCAR Midstream Operations и Космическим агентством Азербайджана (Азеркосмос) подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.
В сообщении SOCAR Midstream Operations говорится, что использование спутникового интернета повысит качество эксплуатации ЮКГ за счет улучшения связи с отдаленными районами.
Отметим, что интернет предоставляется посредством спутника связи Azerspace-1, принадлежащего ОАО "Азеркосмос".
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