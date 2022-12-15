В Yelo Bank прошла встреча «Women Bankers’ Club»

При поддержке Yelo Bank-а был реализован еще один успешный проект. После долгого перерыва состоялось первое большое собрание "Women Bankers' Club" (WBC), первой и единственной в стране площадки женщин-банкиров.

Мероприятие на тему "Лидеры цифровой эры" прошло в актовом зале Банка и состояло из двух панелей. В каждой панели участвовали три спикера и модератор, которые являлись профессионалами своего дела. Выступить на мероприятии в роли спикеров были приглашены заместитель председателя правления Yelo Bank-а Гюнай Джалилова, основатель Horizon Next Company Рашид Алиев, эксперт по трансформации, гештальт-коуч Севда Алиева, генеральный директор блока технологий PASHA Bank Вусал Халилов, директор департамента по связям с инвесторами Kapital Bank-аФариз Джафаров и директор Центра развития eGov Фариз Джафаров. Спикеры выступили с докладами о роли лидеров в цифровой трансформации, их мета-навыках, новых рабочих местах, цифровом менеджменте и многом другом, а также ответили на вопросы участников. Yelo Bank является активным участником и инициатором мероприятий, реализуемых в направлении развития финансового сектора страны. Помимо поддержки ряда важных образовательных и карьерных проектов Банк также проводил различные мероприятия в зале головного офиса на 400 человек.



Следует отметить, что WBC - это площадка, позволяющая делиться полезной информацией, своими историями успеха, проводить тренинги, мастер-классы, образовательные проекты. Членами клуба являются женщины-банкиры, являющиеся руководителями высшего, среднего и младшего звена. В формат клуба также входит организация развлекательных мероприятий с интересными спикерами.

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