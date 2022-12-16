ВБ приступит к разработке стратегии партнерства с Азербайджаном

Всемирный банк (ВБ) совместно с правительством Азербайджана приступит к разработке стратегии партнерства на ближайшие несколько лет.

Об этом сообщил Trend советник по внешним связям офиса ВБ в Азербайджане Заур Рзаев, передает Day.Az.

По его словам, в следующем году ВБ и правительство Азербайджана начнут обсуждение стратегии партнерства.

"В ходе обсуждения будут рассмотрены приоритетные направления проектов с учетом интересов Азербайджана", - сказал Рзаев.

Отметим, что ВБ на сегодня выделил в целом более 3 миллиардов долларов на реализацию различных проектов в Азербайджане