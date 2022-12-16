https://news.day.az/economy/1519965.html ВБ приступит к разработке стратегии партнерства с Азербайджаном
ВБ приступит к разработке стратегии партнерства с Азербайджаном
Всемирный банк (ВБ) совместно с правительством Азербайджана приступит к разработке стратегии партнерства на ближайшие несколько лет.
Об этом сообщил Trend советник по внешним связям офиса ВБ в Азербайджане Заур Рзаев, передает Day.Az.
По его словам, в следующем году ВБ и правительство Азербайджана начнут обсуждение стратегии партнерства.
"В ходе обсуждения будут рассмотрены приоритетные направления проектов с учетом интересов Азербайджана", - сказал Рзаев.
Отметим, что ВБ на сегодня выделил в целом более 3 миллиардов долларов на реализацию различных проектов в Азербайджане
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