Азербайджанский газ внесет свой вклад в повышение энергобезопасности в Европе

Источник: Агентство международной информации Trend

Подключившись к Южному газовому коридору, Сербия не только повысит свою энергетическую безопасность, обеспечив дополнительный маршрут поставок, но и получит возможность стать транзитной страной, через которую этот газ будет поступать в другие страны как в регионе, так и в Европе.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Сербии Дубравка Джедович, передает Day.Az.

"Значение поставок газа в Европу по Южному газовому коридору в ближайшие годы, безусловно, возрастет, о чем свидетельствует заинтересованность ЕС в увеличении импорта газа из Азербайджана. Азербайджанский газ, безусловно, внес бы свой вклад в повышение энергетической безопасности в Европе, и это особенно актуально для нашего региона, которому еще предстоит диверсифицировать источники поставок", - добавила она.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.