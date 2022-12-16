Агентство по развитию МСБ Азербайджана изучает опыт Польши в сфере инноваций

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) заинтересовано в изучении опыта Польши в сфере инноваций.

Об этом сказал председатель правления агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов на польско-азербайджанском семинаре по инновациям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наша совместная инициатива будет способствовать созданию платформы для наших бизнес-сообществ," - сказал Мамедов.

В этом плане он подчеркнул роль сотрудничества с польским фондом " Startup Hub Poland".

"Данное сотрудничество внесет значительный вклад в обмен опытом между нашими учреждениями," - сказал Мамедов.

Говоря о деятельности KOBIA председатель отметил, что агентство намерено внедрять новые технологии и выходить на новые рынки.

"Основной фокус нашего агентства создание инновационного бизнеса и стартап-экосистемы. Также я бы хотел подчеркнуть важность концепции умного поселения, успешно внедряемого на освобожденных территориях, например в Зангилане уже действует такое поселение," - сказал Мамедов.