Агентство по развитию МСБ Азербайджана изучает опыт Польши в сфере инноваций
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) заинтересовано в изучении опыта Польши в сфере инноваций.
Об этом сказал председатель правления агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов на польско-азербайджанском семинаре по инновациям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Наша совместная инициатива будет способствовать созданию платформы для наших бизнес-сообществ," - сказал Мамедов.
В этом плане он подчеркнул роль сотрудничества с польским фондом " Startup Hub Poland".
"Данное сотрудничество внесет значительный вклад в обмен опытом между нашими учреждениями," - сказал Мамедов.
Говоря о деятельности KOBIA председатель отметил, что агентство намерено внедрять новые технологии и выходить на новые рынки.
"Основной фокус нашего агентства создание инновационного бизнеса и стартап-экосистемы. Также я бы хотел подчеркнуть важность концепции умного поселения, успешно внедряемого на освобожденных территориях, например в Зангилане уже действует такое поселение," - сказал Мамедов.
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