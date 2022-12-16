Фонд Startup Hub Poland и Агентство по развитию МСБ Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании

Польский фонд "Startup Hub Poland"(SHP) подписал меморандум о взаимопонимании с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония подписания с участием председателя правления KOBIA Орхана Мамедова и исполнительного директора SHP Мацея Садовски состоялась сегодня, 16 декабря, во время польско-азербайджанского семинара по инновациям в сфере малого и среднего бизнеса.

Данный документ будет способствовать развитию польско-азербайджанского сотрудничества в сфере поддержки инноваций.

В мероприятии учавствовали, Посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, основатель иновационного и технологического центра "IdealHub", также руководители бизнес сообществ Азербайджана.