Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 16 декабря принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента с восьми процентов до 8,25 процента.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦБА.

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