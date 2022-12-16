https://news.day.az/economy/1520029.html Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 16 декабря принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента с восьми процентов до 8,25 процента.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦБА.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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